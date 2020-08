Fiorentina: C’è il contatto con il Barcellona

Contatto tra la Fiorentina e il Barcellona. E’ quello avvenuto per il difensore Jean-Clair Todibo, che ha giocato l’ultima stagione con lo Schalke 04. Il club tedesco ha deciso di non far valere l’opzione per il riscatto. Lo scrive stamani La Nazione, aggiungendo che i catalani sarebbero disponibili a cedere il talento della Guyana.

Sempre per la difesa la Fiorentina continua comunque a seguire Izzo (Torino) e Ceppitelli (Cagliari) per completare il reparto.