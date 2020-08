Fiorentina, c’è la prima offerta all’Arsenal per Torreira: i dettagli

Il primo obiettivo per il centrocampo della Fiorentina – come vi raccontiamo ormai da diversi giorni – è Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è in uscita dall’Arsenal ed è ritenuto il perfetto incastro da immettere nella mediana di mister Iachini al fianco di Amrabat e Castrovilli.

Nella giornata di oggi sono uscite anche le cifre della prima offerta della Viola ai Gunners. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Fiorentina avrebbe proposto all’Arsenal otto milioni di euro per il prestito oneroso più diciotto per il riscatto alla fine della stagione. Attesi sviluppi nelle prossime ore, il club gigliato fa sul serio per Torreira.