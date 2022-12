Fiorentina, c’è l’idea Hrustic. Italiano rischia di rimanere scoperto in mezzo

C’è anche l’australiano Ajdin Hrustic, classe ’96, fra i giocatori monitorati dalla Fiorentina. A riportare la notizia stamani è il quotidiano sportivo Tuttosport.

Hrustic che ha giocato in carriera come centrocampista centrale e come trequartista è in forza al Verona che lo ha preso in estate dall’Eintracht Francoforte.

Se a gennaio dovessero andarsene Maleh e Zurkowski, Italiano si ritroverebbe scoperto in linea mediana. In cima alle preferenze c’era e resta Abdelhamid Sabiri della Sampdoria.

I viola seguono da vicino anche le vicende contrattuali di Roberto Pereyra dell’Udinese, che ha il suo accordo con i friulani in scadenza a giugno 2023.