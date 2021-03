Fiorentina, c’è solo una via di fuga. La panchina di Prandelli non è in dubbio

Le due sconfitte di fila hanno fatto tornare la Fiorentina in una situazione di classifica non piacevole. L’unica via di fuga possibile è tornare alla vittoria: servono tre punti alla Viola, a cominciare dallo scontro diretto di domenica contro il Parma.

Il presidente Commisso è in contatto con la dirigenza: bisogna rimanere tutti uniti per cercare di uscire dalle sabbie mobili di una classifica che ha sempre più insidie. La panchina di Prandelli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non è in dubbio e nessuno vuole pensare al peggio, anche se la pazienza rischia di avere una scadenza. Contro il Parma non sono ammessi errori, anche perché il Cagliari sta spingendo forte e il Torino è indietro di cinque punti, ma con due partite in meno. E dunque, potenzialmente davanti alla Fiorentina in classifica.