Fiorentina, centro sportivo sanificato. La Serie A ricomincia con gli allenamenti, ma qual è la posizione del club viola?

La Serie A alla spicciolata riprende i propri allenamenti. Ci sono squadre che hanno già richiamato i propri giocatori come il Sassuolo che dovrebbe iniziare oggi gli allenamenti individuali. E la Fiorentina? Il centro sportivo Davide Astori è già stato sanificato e da questo punto di vista il club è in regole. Però si valuta giorno dopo giorno quando richiamare in attività i giocatori. La posizione prevalente, almeno fino a ieri sera, era quella di attendere fino al 18 maggio, quando invece saranno consentiti gli allenamenti collettivi, sia pur con tutte le misure di sicurezza del caso.