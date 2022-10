“Fiorentina chi piu spende, meno spende. Caputo farebbe più comodo di Cabral”

Questo pomeriggio il presentatore tv e noto tifosi viola Gianfranco Monti, durante un collegamento con il Pentasport, oltre che ad analizzare le insidie della sfida di lune contro il Lecce ha modo di valutare un particolare aspetto delle strategie di mercato della Fiorentina, soprattutto a riguardo di Arthur Cabral. Questo un estratto delle sue parole:

“Sono sincero, non pretendo chissà cosa da questa squadra: mi basterebbero uno-due gol a partita per la Fiorentina. Siamo riusciti a ripartire ottimamente giovedi con gli Hearts, ma l’ostacolo era quello che era: nonostante la vittoria non è una situazione comunque semplice quella che stiamo vivendo. Il mister in estate ci aveva fatto sperare, nonostante il risultato finale in ogni trasferta la squadra ha sempre fatto la sua partita. Quest’anno non è esattamente così ed ecco che neanche Lecce mi fa stare sereno in questo momento. I giocatori vanno gestiti nelle partite che mancano da qui alla pausa per i Mondiali, le formazioni ormai mi sembrano quelle, senza cambi particolarmente inventati. Corvino ha fatto un mercato importante in una squadra come il Lecce, ci sono due tre giocatori molto bravi, per loro non sarà una partita come le altre e questo mi farà ancora più paura. Se dovesse essere un lunedì pessimo ci scavalcherebbe anche la squadra di Baroni. La gestione di Cabral? Mi chiedo perche la Fiorentina abbia preferito spendere 15 milioni per il brasiliano anziché investire qualche milione in più per un giocatore come Berardi. Capisco che in alcune operazioni si arrivi a dover sostenere dei costi altissimi: chi più spende meno spende. E’ ormai chiaro che stia facendo molta fatica, e credo che gennaio sarebbe meglio che riuscissero a tirare un paio di conigli dal cilindro: mi piacerebbe un attaccante, ma è difficile da trovarlo pronto subito e a metà stagione. Giocatori come Petagna, Pinamonti, che sono già in Italia, dell’usato sicuro e non scommesse. In questo momento Caputo farebbe più comodo di Cabral. Io fossi nei viola punterei tutto sulla Conference e allo stesso tempo cercherei di costruire qualcosa”: