Fiorentina-Chiesa: Arriva il sì a tappe. Commisso e una squadra ambiziosa per blindare la punta

Continua quella che sicuramente è stata la vera e propria telenovela di casa Fiorentina, quella che vede protagonista Federico Chiesa. Un argomento di cui stamani si occupa il Corriere dello Sport-Stadio che intravede un bello spiraglio di luce all’orizzonte. Sul quotidiano sportivo si parla di un sì a tappe tra le parti. Commisso sta lavorando alla costruzione di una squadra più ambiziosa per riuscire a blindare la punta. E all’attaccante piace l’idea di restare un altro anno. Un anno in più per poter giocare in una squadra che possa mirare ben più in alto rispetto ad adesso e per conquistare saldamente un posto in Nazionale per gli Europei 2021.

Nelle intenzioni di tutti quello tra Fiorentina e Chiesa potrebbe trasformarsi in un binomio esplosivo.