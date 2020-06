Niente stadio ovviamente per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il numero uno viola è ancora bloccato negli Stati Uniti e oggi alle 19.30 (ore italiane) dovrà dunque vedersi la ripresa ufficiale dell’attività della propria squadra, in televisione.

Commisso ha molta voglia di tornare in Italia, ma per farlo dovrà aspettare ancora. Probabilmente potrà farlo dopo il 30 giugno, anche se ci sarà da aspettare la presa di posizione del Governo in tema di voli intercontinentali. Una volta arrivato a Firenze dovrà dirimere diverse questioni: dallo stadio, al destino di Chiesa, fino alle linee generali di mercato. In questi mesi ne ha parlato coi propri dirigenti, ma essere sul posto è tutta un’altra faccenda.