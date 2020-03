TUTTI CERTI DELL’ADDIO DI IACHINI ALLA FIORENTINA, MA NON AVETE FATTO I CONTI CON COMMISSO. E SE CHIESA RESTASSE LO DOVREMMO (ANCHE) AL TECNICO

Diciamoci la verità. Un po’ tutti pensano e credono che, al termine della stagione, Iachini sarà mandato via dalla Fiorentina e che arriverà un nuovo allenatore. Tutti, tranne uno: il proprietario Rocco Commisso. Il numero uno viola è uno di quelli che nella propria vita, è sempre stato corretto con i propri dipendenti. Uno che si affeziona alle persone, a chi, a pelle, gli trasmette qualcosa di importante. Era andata così con Montella, rimasto in sella fino a quando la situazione non è precipitata in tutti i sensi e potrebbe accadere così con Iachini. Uno che piace per il carattere, per come è riuscito a rimettere a posto i tanti problemi di una squadra costruita in fretta e furia, per come si è fatto amare da Chiesa, ovvero uno che era un sicuro partente e che oggi, grazie al nuovo feeling con il tecnico, potrebbe anche rimanere.

Particolare non da poco, questo, perché Chiesa, e questa è l’altra novità, potrebbe rimanere al centro del progetto Fiorentina anche per il futuro. Presto, troppo presto per dirlo, ma niente è sicuro, come poteva essere fino a qualche settimana fa.

Ma torniamo a Iachini. L’alternativa, l’unica, potrebbe essere quella di un grande allenatore. Di profilo internazionale, se come sembra i progetti e le ambizioni dei gigliati cresceranno (Emery, o un nome di questo calibro). Uno che faccia la differenza per davvero, sia all’interno del gruppo, sia mediaticamente. Uno che possa far capire e percepire anche al mondo del calcio che la Fiorentina sta tornando tra le grandi, nel gruppo che conta. Ma se il finale di stagione sarà all’altezza delle aspettative, allora nessuno può escludere a priori la permanenza di Iachini. Che, tra l’altro, ha un contratto ancora per una stagione, senza nessuna clausola particolare. Certo, la cifra del suo ingaggio non è alta (in termini relativi), e non sarebbe un problema trovare una soluzione economica. Anche perché Iachini non è certamente uno che rimane a dispetto dei santi. Ma attenzione alle sorprese, appunto. Perché deciderà Commisso, al momento totalmente contento dell’operato del mister, e una piazza che ha un grandissimo legame con Beppe. Un feeling nato tanti anni fa, rimasto sempre intatto.

E poi c’è la riconoscenza, che nel calcio come nella vita difficilmente esiste, ma che con questa nuova proprietà sta tornando di moda. Iachini ha preso una squadra sull’orlo del baratro e la sta riportando nelle zone tranquille della classifica. Facendosi volere bene da tutti, anche da quei calciatori che sembravano aver ‘rotto’ con l’ambiente.