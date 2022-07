Fiorentina-Comune, l’ora del disgelo “Pronti ad aiutarvi per il Franchi”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, dopo aver ottenuto il via libera da parte della direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del ministero della Cultura, per il restyling dello stadio Franchi, ha incassato anche la disponibilità della Fiorentina a collaborare. Dell’argomento se ne parla diffusamente stamani su La Nazione.

“Siamo sempre pronti e disponibili a dare una mano, nel caso ci fosse la necessità” ha detto il DG viola, Joe Barone.

Il presidente gigliato, Rocco Commisso, avrebbe voluto costruire un impianto modernissimo da zero, non ottenendo però il via libera su alcuni aspetti da parte della Sovrintendenza. La ristrutturazione del ’Franchi’ è sempre stato argomento sensibile e talvolta terreno di scontri tra Comune e Fiorentina stessa (dalle ruspe alle scale elicoidali). Stavolta no. Questo perché tutti stanno cercando di arrivare all’obiettivo, nel minor tempo possibile.

Lo studio che realizzerà il progetto dovrà far sapere se durante l’intervento ci sarà la possibilità di far giocare o meno la Fiorentina al Franchi durante i lavori. Nel frattempo la società si sta guardando intorno per farsi trovare preparata, qualora verrà fuori la necessità di un trasloco.