Fiorentina con poche idee e sterile in attacco. Contro il Qatar regna la noia e finisce a reti inviolate

FIORENTINA-QATAR 0-0

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo (61′ Venuti), Milenkovic, Nastasic(73′ Igor), Terzic; Mandragora, Bianco (73′ Amrabat), Duncan (37′ Zurkowski); Ikone (76′ Nico Gonzalez), Jovic (76′ Kouame), Saponara (76 Sottil).

90′ – Finisce qui, 0-0 tra Fiorentina e Qatar

88′ – Cross di Venuti per Sottil ma l’arbitro fischia fallo in attacco

86′ – Nico Gonzalez si accentra, poi tenta un suggerimento decisamente pretenzioso

84′ – Bel controllo in corsa di Nico Gonzalez che entra in area e mette in mezzo, Kouame anticipato

83′ – Calcio d’angolo per la Fiorentina, svetta Milenkovic che però non inquadra lo specchio

82′ – Sottil per Terzic che rientra sul destro e crossa, ma non è il suo piede e si vede

80′ – Zurkowski per Venuti, cross da dentro l’area deviato in corner

76′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Saponara, Ikonè e Jovic, dentro Sottil, Nico Gonzalez e Kouame

75′ – Grande giocata di Zurkowski che su corner controlla e calcia al volo, gran volo del portiere a dirgli di no

73′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Bianco e Nastasic, dentro Amrabat e Igor

72′ – Continua il giro palla infinito della Fiorentina, con poche idee quando si arriva nei pressi dell’area del Qatar

69′ – Un’altra entrata col piede a martello di Hassan, stavolta su Zurkowski. E’ il terzo fallo durissimo del difensore del Qatar

67′ – Altro bell’intervento di Milenkovic, poi un fallo duro di Hassan su Venuti

64′ – Saponara si gira e cerca l’imbucata per Jovic, ancora ben letta dalla difesa avversaria

61′ – Cambio nella Fiorentina: fuori proprio Dodo, dentro Venuti

60′ – Duro fallo di Hassan su Dodo che rimane a terra dolorante

58′ – Bella lettura di Dodo che in scivolata sventa una ripartenza del Qatar

55′ – Occasione per il Qatar! Tiro potente di Ali da dentro l’area, la traiettoria per fortuna è centrale e così Gollini può intervenire respingendo

53′ – Non facile gestire il pallone palla a terra su questo terreno di gioco

51′ – Sovrapposizione di Terzic che viene anticipato dal difensore, peraltro l’ultimo tocco è il suo quindi si riparte dal fondo

49′ – Fallo in attacco di Zurkowski. Secondo tempo cominciato a ritmi bassissimi

47′ – Molto coinvolto con i piedi Gollini che finora si è comportato molto bene

45′ – Si riparte!

SECONDO TEMPO

45′ – Senza recupero, finisce il primo tempo. Fiorentina e Qatar ancora ferme sullo 0-0

44′ – Jovic anticipato nei pressi dell’area, commette fallo nel tentativo di recuperare il pallone

42′ – Altra grande idea di Saponara che cerca il tagli di Dodo, per un soffio arriva prima il portiere

41′ – Ci prova Mandragora su punizione dalla lunga distanza, palla alta

40′ – Ammonito Ali reo di essersi mosso in anticipo in barriera

37′ – Primo cambio nella Fiorentina: fuori Duncan, dentro Zurkowski

35′ – Si ferma il gioco perché c’è un giocatore del Qatar a terra

32′ – Altra occasione per la Fiorentina! Gran palla di Jovic per Ikonè, che davanti al portiere manca ancora di freddezza lo colpisce in pieno

29′ – Iniziativa del Qatar, cross in mezzo ben sventato da Milenkovic con l’aiuto di Gollini. Sul ribaltamento di fronte Ikonè arriva al tiro a giro dal limite dell’area, palla di poco alta

27′ – La Fiorentina tenta di utilizzare soprattutto le fascia per attaccare, ma i cross sono sempre ben gestiti dalla retroguardia avversaria

23′ – Coolin break per le due squadre

21′ – Battuta in mezzo, pallone deviato in corner da un difensore

20′ – Steso Saponara, punizione dalla sinistra per la Fiorentina

18′ – Alza il pressing il Qatar, la Fiorentina come al solito prova a uscire palla al piede

16′ – Con uno scambio semplice Mohamed arriva in porta, ma Gollini gli chiude lo specchio costringendolo ad allargarsi e mancare la conclusione

14′ – Azione insistita della Fiorentina, la difesa del Qatar spazza male e Saponara ne approfitta per mettere in mezzo, ancora una volta non arriva nessuno

10′ – Occasione Fiorentina! Scambio tra Saponara e Jovic, l’italiano si ritrova tutto solo davanti al portiere ma gli calcia addosso

9′ – L’azione viola si sviluppa ancora sulla sinistra, cross avvolgente di Duncan che però attraversa tutta l’area senza trovare alcuna deviazione vincente

8′ – Gran lancio lungo di Gollini che manda in porta Ikonè, il portiere esce e in qualche modo allunga la traiettoria in calcio d’angolo

7′ – Bel pressing di Duncan che ruba palla e si lancia in area, ma è velocissimo il portiere Mohamed a uscire e anticiparlo

5′ – Giro palla insistito della Fiorentina, Duncan prova a crossare in mezzo ma è ancora ben posizionata la difesa del Qatar

4′ – Saponara suggerisce per Jovic, controllo infelice dell’attaccante e azione che sfuma

3′ – Ottimo recupero di Terzic che arriva prima di Mohamed e scarica per Gollini

2′ – Iniziativa viola con cross di Terzic, respinge la difesa del Qatar

0′ – Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Mandragora, Bianco, Duncan; Ikone, Jovic, Saponara.

QATAR: Mohamed, Fadlalla, A. Alahrak, Abdulla, A. Madibo, A. Alrawi, M. Barsham, A. Albyati, K. Mohamed, M. Ali, Boudiaf.

In programma per questo pomeriggio alle ore 18:00 la seconda amichevole del ritiro della Fiorentina in Austria. Dopo aver affrontato il Galatasaray, gli uomini di Vincenzo Italiano sfideranno la nazionale del Qatar al SAK-Arena Nonntal, viste le disastrose condizioni del terreno di gioco dell’impianto di Grodig. Come di consueto potrete seguire la diretta testuale della gara su Fiorentinanews.com. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 oppure caricare nuovamente la pagina.