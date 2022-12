“Fiorentina contraddittoria, ma non era facile adattarsi all’Europa. La Conference League è utile, i trofei non fanno mai male”

Il direttore sportivo di lungo corso Giorgio Perinetti ha analizzato, a Radio Toscana, la situazione della Fiorentina: “Una squadra un po’ contraddittoria, rispetto a quelle che erano le premesse. Dopo mesi parecchio travagliati, ho visto una lieve ripresa. Italiano, comunque, doveva abituarsi all’idea di lavorare con l’Europa di mezzo, un adattamento non sempre facilissimo. Mercato? Mah, a gennaio non è mai facile, molti preferiscono concludere la stagione. D’altro canto, quest’annata è del tutto anomala… vediamo”.

Sulla Conference League: “L’anno scorso, la Roma l’ha giustamente considerata e acclamata. Seppur si tratti di una coppa minore, è utile per verificare certi standard europei, aumentare l’intensità e aggiungere esperienza a calciatori che non avevano mai giocato in Europa. In ogni caso, se c’è la possibilità anche di vincerla, i trofei non fanno di certo male“.