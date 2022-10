Fiorentina, contro gli Hearts i gol fioccano… e superano quelli fatti in campionato. Il dato

La Fiorentina, nel doppio confronto contro l’Heart of Midlothian, ha dominato in lungo e in largo. L’avversario dal livello modesto agevola il compito dei ragazzi di Italiano, che segnano in totale 8 gol agli scozzesi: 0-3 a Edimburgo, 5-1 al Franchi. Numeri tutto sommato positivi, che infondono fiducia in campo europeo, ma che al tempo stesso fanno capire quante difficoltà la squadra stia affrontando in campionato.

Le otto reti rifilate all’Heart of Midlothian sono più di quelle segnate in tutte le nove giornate di campionato, che sono sette. Un dato che riflette completamente la situazione disastrosa dell’attacco viola in Serie A.