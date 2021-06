Corriere dello Sport-Stadio: Divorzio shock

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo stamani questo titolo sui viola: “Fiorentina-Gattuso clamoroso divorzio”. Sottotitolo: “Tensione alle stelle tra Mendes, il procuratore del tecnico e i dirigenti del club per le scelte di mercato: oggi la rescissione”. A pagina 20 grande spazio viene dato a: “Fiorentina-Gattuso, un divorzio shock”. In taglio basso invece si cambia argomento: “Per il Franchi ecco il bando da 95 milioni”.