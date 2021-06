Corriere dello Sport-Stadio: Un tesoretto da oltre 20 milioni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Venerdì Rino”. Sottotitolo: “Subito vertice di mercato: Hysaj e Sensi fra gli obiettivi”. E ancora: “Esterni nel mirino: attenzione a Orsolini e Politano Il nuovo tecnico darà fiducia a Kokorin: una risorsa in più da sfruttare”. A pagina 17 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Gattuso da venerdì, Kokorin è al centro”. In taglio basso: “Viola, tesoretto da oltre 20 milioni”. Occhiello: “Una marcia in più per il mercato”. Di spalla: “Nessun under 23 è come Vlahovic“.