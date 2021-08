Fiorentina-Cosenza: Come seguire la partita in DIRETTA TV. I viola trasmessi in chiaro

Esordio in Coppa Italia per la Fiorentina già dai trentaduesimi di finale. I viola giocheranno questa sera al Franchi contro il Cosenza con fischio di inizio alle ore 21.

Lo stadio aprirà le proprie porte ai tifosi gigliati che potranno entrare sia in Tribuna che in Maratona (chiuse le curve), ma è prevista anche la copertura televisiva per il match di stasera.

A trasmettere l’evento in chiaro (gratis) sarà Italia Uno; infatti una delle novità di questa stagione è che la Coppa Italia sarà visibile tutta, in esclusiva, sulle reti Mediaset.

Ricordiamo però che chiunque non potesse seguirla in TV può sempre collegarsi su Fiorentinanews.com dove ci sarà la diretta testuale dell’incontro, sempre seguitissima, con la descrizione delle azioni più importanti in tempo reale e i vostri commenti.