“Fiorentina costretta a tornare sul mercato vista situazione di Jovic e Cabral, sta giocando la terza scelta. Mi piacerebbe Italiano decidesse confrontandosi con la dirigenza”

Dubbi sugli investimenti viola, sia dal punto di vista tecnico che economico. Ne parla a Radio Toscana l’intermediario di mercato Michele Fratini, che si è espresso così: “La Fiorentina deve riandare sul mercato senza ombra di dubbio. La classifica parla già chiaro. Al di là di come andranno le prossime sfide di Conference e Coppa Italia, in classifica la squadra viola è esima. Con questi due attaccanti si fa dura, Jovic ha giocato 4’ con la Serbia, non ha guadagnato né condizione nè valore. I soldi sono stati spesi, ma qualcosa non ha funzionato”.

Fratini aggiunge: “140 milioni entrati solo da Chiesa e Vlahovic: se ne sono stati spesi 79, c’è comunque un grande avanzo. I soldi del Viola Park sono un investimento. L’ingresso in Conference League qualcosa ha portato al bilancio. A me piacerebbe che Italiano potesse scegliere tra un ventaglio di giocatori, in seguito ad un confronto con la parte tecnica della dirigenza. Nel reparto offensivo sta giocando Kouame, che era la terza scelta e doveva partire”.