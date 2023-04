Fiorentina-Cremonese, le ultime dal Centro Sportivo: Mandragora potrebbe salvaguardare Amrabat. Con Brekalo migliora anche Venuti

Alcune novità in arrivo dal Centro Sportivo Davide Astori in vista del match di domani contro la Cremonese in Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, Jack Bonaventura è ancora out e quasi sicuramente domani non ci sarà.

Buone nuove invece per Mandragora e Martinez Quarta. Nessun campanello d’allarme per i due, domani dovrebbero essere regolarmente in campo, con la probabilità di partire dall’inizio per il primo, vista la diffida di Amrabat. Brekalo poi è in ripresa (lo ha confermato anche Italiano) così come Venuti.