Crotone, i convocati di Stroppa: out Rivierie, c’è un 2005

Sono 24 i convocati di mister Stroppa per la gara di domani (ore 20:45), match valevole per l’ultima giornata di andata della Serie A Tim. in casa di una Fiorentina che può solo vincere per scacciare via i fantasmi della brutta sconfitta di Napoli. Out Riviere, a causa di un affaticamento, non prenderà parte alla trasferta dei calabresi. Di seguito l’elenco completo dei convocati:

1 CORDAZ

5 GOLEMIC

6 MAGALLAN

10 BENALI

11 DRAGUS

13 LUPERTO

16 FESTA

20 ROJAS

21 ZANELLATO

22 CRESPI

23 MAZZOTTA

24 D’APRILE

25 SIMY

26 DJIDJI

28 SILIGARDI

30 MESSIAS

32 PEDRO PEREIRA

33 RISPOLI

34 MARRONE

44 PETRICCIONE

46 RANIERI

69 RECA

77 VULIC

95 EDUARDO