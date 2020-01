“Fiorentina, Cutrone è un ottimo acquisto. Il Milan non lo ha ritenuto all’altezza, ma poi hanno dovuto riprendere Ibrahimovic”

Maurizio Compagnoni, storico telecronista di Sky Sport, ha parlato a tuttomercatoweb.com di Patrick Cutrone, nuovo acquisto della Fiorentina. Queste le sue parole: “Il Milan ha ritenuto che non fosse all’altezza di essere titolare però è anche vero che gli attaccanti che gli sono stati preferiti, da Andrè Silva a Kalinic a Piatek non è che abbiano fatto granché. E adesso i rossoneri hanno dovuto riprendersi Ibra. Me lo sarei tenuto, è un giocatore che ha alcuni limiti tecnici ma può superarli. Per la Fiorentina è un ottimo acquisto anche perché i viola al di là di Vlahovic non avevano un centravanti. Il falso nueve funziona al Barcellona perché lì c’è Messi…”.