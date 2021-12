Fiorentina da Champions? I bookmakers ci pensano! E intanto per il titolo di capocannoniere…

Il campionato della Fiorentina era atteso dai bookmakers come in miglioramento rispetto a quello scorso, ma non come una rivoluzione totale che ha portato la squadra viola a contendersi i posti per l’Europa.

Ed ecco che, arrivato il successo di Bologna, la Fiorentina, quinta in classifica, vede i pronostici cambiare: adesso la corsa alla Champions League, pur difficle, non è considerata impossibilem ed è quotata a 8,00 su Planetwin 365: impensabile fino a inizio stagione.

Riguardo invece alla corsa al titolo di capocannoniere, Vlahovic è in lotta al momento con Ciro Immobile, entrambi a quota 13 gol segnati, e al momento a spuntarla (seppur di poco) è la punta biancoceleste (favorito a 2,50, con il Serbo a 2,55, Zapata a 6.00 e Martinez a 10,00.