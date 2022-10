Fiorentina, devi ritrovare quel Nico Gonzalez che era determinante

Mancano solo cinque gare dei Serie A prima della lunga sosta per il Mondiale e la Fiorentina è chiamata a recuperare terreno in classifica. La squadra di Italiano deve ritrovare al 100% Nico Gonzalez, ancora troppo poco impiegato (causa infortuni) per fare la differenza.

176 i minuti complessivi giocati dall’argentino in campionato e un solo gol. Questo il bottino fino ad oggi di un giocatore che può cambiare le sorti delle partite e spostare l’equilibrio della squadra. Ora c’è da ritrovarlo, prima di una Coppa del Mondo che, a maggior ragione, lo vedrà protagonista. A scriverlo è il Corriere dello Sport – Stadio.