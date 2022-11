Fiorentina di nuovo in campo al Centro Sportivo: pronto il ritorno in campo per Castrovilli contro l’Arezzo?

Doppia seduta di allenamento per la Fiorentina, che si è ritrovata al Centro Sportivo per il secondo giorno di preparazione. La squadra questa mattina ha svolto sia allenamento sul campo che in palestra, richiamando in linea generale quella che è stato il programma svolto in estate in vista dell’inizio di stagione.

Tanta curiosità intorno a Gaetano Castrovilli, che ha ricominciato ad allenarsi insieme ai compagni e potrebbe tornare in campo già giovedì nell’amichevole contro l’Arezzo. Lo riporta Radio Bruno.