Fiorentina di scena anche in Corsica in attesa del rientro. C’è anche un avversario boliviano: ecco tutti gli impegni della truppa di Italiano

Spunta il programma delle amichevoli della Fiorentina prima della ripresa post Mondiale in Qatar. La squadra di mister Italiano sarà di scena anche in Corsica il 14 dicembre, mentre prima giocherà ad Arezzo il primo dicembre e il 7 dicembre contro Always Ready.

L’avversario corso sarà il Bastia, club che milita in Ligue 2, la seconda divisione francese. Ecco il tweet della società corsa:

⚪️🔵 🆚 ⚪️🟣 Simu felici d’annunzià vi chì u Sporting Club di Bastia riceverà a @acffiorentina in dicembre ! ⚽️ #SCBACFF 🏟 Stadiu Armand-Cesari

🗓 U 14 di dicembre di u 2022

🕠 5 ore è mezu dopu meziornu Di più infurmazione da quì à pocu ! 🔜 ℹ️ pic.twitter.com/sLkovY7Q8A — SC Bastia (@SCBastia) November 22, 2022

Ecco invece il programma completo delle amichevoli viola: