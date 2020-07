Una stagione tra alti e bassi quella del centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar. Cecchino dal dischetto, da rivedere in fase di gioco. Secondo quanto riportato dal sito Transfermartk la Fiorentina non lo considera un incedibile ed è disposta ad ascoltare le offerte di mercato per lui. La società viola però non vuole fare una minusvalenza con il cileno, che viene valutato almeno 15 milioni di euro.

