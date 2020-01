Un mercato per il presente ma anche per il futuro. E’ quello che sta cercando di portare avanti la Fiorentina nel corso di questa sessione invernale.

In sostanza, secondo quanto riporta La Repubblica, Duncan dovrebbe arrivare subito, dopodiché Zurkowski andrà in prestito a Empoli. Poi, se il Napoli non riuscirà a chiudere l’affare con il Verona, potrà partire l’assalto ad Amrabat, altro giocatore su cui si sono accesi i riflettori viola e a cui la destinazione Firenze sarebbe gradita. Un’operazione in prospettiva estate che dovrebbe coinvolgere anche un altro calciatore gialloblu: Kumbulla. Il difensore albanese ha fatto un grande girone d’andata e su di lui ci sono già diversi club. Il Verona lo valuta 20 milioni di euro.