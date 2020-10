Fiorentina, è arrivato Barreca: adesso la firma sul contratto FOTO E VIDEO FN

Tutto fatto per Antonio Barreca, che arriva alla Fiorentina come vice-Biraghi. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, l’ormai ex giocatore del Monaco è arrivato al Centro Sportivo ‘Davide Astori’ per apporre la firma sul contratto con il club di Rocco Commisso.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: