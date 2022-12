Fiorentina e Atalanta parlano, eccome. Cittadini in arrivo a Firenze? Altri due giocatori all’ordine del giorno

Fiorentina e Atalanta parlano e anche di diversi argomenti. Su La Nazione si legge che il primo punto all’ordine del giorno è cosa fare con Gollini, ovvero rivedere il prestito firmato in estate e quindi far tornare il portiere in nerazzurro, oppure andare avanti fino a giugno?

C’è poi l’affaire Boga. I viola sono ancora prontissimi a portarsi a casa l’esterno offensivo in prestito, ma l’inserimento del Marsiglia, pronto all’acquisto, sembra riportare ogni trattativa sul giocatore alla formula della cessione definitiva (20 milioni) e la Fiorentina, ovviamente, frena.

Punto numero tre, ed è questa la novità delle ultime ore, i viola hanno sondato il terreno per mettere sotto contratto il giovane (classe 2002) Giorgio Cittadini (nella foto), difensore centrale (ma pronto a muoversi anche come terzino), attualmente in forza al Modena. Un’operazione questa che potrebbe prendere corpo nell’immediato, ovvero nel corso del mercato di gennaio. Specialmente nel caso la Fiorentina faccia movimenti in uscita nel reparto (Ranieri? Venuti?), ma non è da escludere che il club viola possa bloccarlo per il prossimo giugno.