La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione. Pradè, secondo quanto riporta Calciomercato.com, avrebbe messo gli occhi anche su Mohamed Salisu, difensore classe 1999 attualmente in forza al Valladolid. Il giocatore è stato cercato in passato anche dal Manchester United e ha una clausola rescissoria fissata a 12 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dell’Atletico Madrid.