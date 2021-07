Fiorentina e Belotti, destini che si sfiorano ma non si incrociano. Sconcerti: “E’ strano che non arrivino offerte, forse gode di poca popolarità”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Andrea Belotti, più volte accostato alla squadra viola: “Offerte ne ha avute poche, se firmerà o no il rinnovo dipenderà dall’offerta. Cairo ha fatto il massimo, se arrivassero offerte diverse vedremo. E’ stato abbastanza strano questo non mercato di Belotti, che è comunque uno dei pochissimi giocatori al mondo che ti copre quel ruolo. Il problema è che forse non gode di troppa popolarità al momento”.