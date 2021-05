Fiorentina e Cagliari a colloquio per Sottil: la situazione

In occasione della gara tra Cagliari e Fiorentina è andato in scena il primo incontro tra i club per parlare del possibile riscatto dei sardi di Riccardo Sottil. Il club di Giulini attende il finale di campionato prima del prossimo passaggio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è difficile la fumata bianca per gli undici milioni circa fissati in estate per l’acquisto.

I rossoblù pensano anche a un nuovo prestito e presto ne riparleranno con la Fiorentina, che prima di prendere una decisione su Sottil dovrà capire quale sarà l’allenatore della prossima stagione e le sue idee (anche) sul classe ’99