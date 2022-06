Fiorentina e cessioni: ecco a quanto potrebbe ammontare il tesoretto a disposizione del mercato viola

Il calcio mercato non è ancora ufficialmente iniziato (partirà il 1 luglio) ma le società sono già al lavoro per migliorare le proprie rose, Fiorentina compresa. Già salutati Torreira e Odriozola, il club di Commisso non incasserà alcuna cifra dai loro addii, visto e considerato che si trattava di due giocatori in prestito (con diritto di riscatto l’uruguaiano e prestito secco per lo spagnolo). Altre cessioni però porteranno nelle casse dei club gigliato denaro da poter poi reinvestire su nuovi giocatori. Ma a quanto potrebbe ammontare questo tesoretto?

Ipotizziamo che i giocatori partenti in casa Fiorentina possano essere 9, dalle cui cessioni i viola potrebbero ricavare una cifra abbastanza significativa. Il primo della lista è Dragowski, valutato 6 milioni la cui avventura a Firenze par esser giunta al capolinea. In difesa potrebbero poi partire Nastasic (1,5) Ranieri (2,5) e il gioiellino Milenkovic (20 milioni). In mezzo al campo possibile uscita per Pulgar (6,5) e Benassi (2,4). In attacco infine con le valigie in mano Kouame (9 milioni), Gori (2) e magari Kokorin (1). Il conto è presto fatto: nove cessioni per un totale di 50,9 milioni di euro.

Ovviamente la nostra è solamente un’ipotesi (dati Transfermarkt), considerando che spesso non è così facile per un diesse ‘piazzare’ tutti i propri esuberi altrove. Sta di fatto che se le cose dovessero andare più o meno come sopra ipotizzato, ecco che la Fiorentina avrebbe a disposizione i famosi 50 milioni per fare il suo mercato, Vlahovic e Chiesa esclusi.