Fiorentina, è Cutrone l’obiettivo numero uno: la situazione

Il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo. Nel summit odierno si sono decisi gli obiettivi in vista di gennaio. Deciso l’obiettivo numero uno per l’attacco: come riportato da gazzetta.it, si tratta di Patrick Cutrone, punta del Wolverhampton. Un emissario della Fiorentina sarebbe già in contatto con i dirigenti del Wolverhampton: si lavora sulla formula del prestito, che potrebbe essere con o senza obbligo di riscatto per la Viola. I Wolves vogliono venti milioni e si cerca un punto d’incontro per chiudere la trattativa entro la fine della prossima settimana.