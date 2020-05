Fiorentina: E dopo Chiesa…arrivano altri cinque giocatori dalla Settignanese

Sarà per la vicinanza, sarà per i rapporti storici che ormai si sono creati e sarà anche per la bontà di quel settore giovanile, sta di fatto che si rafforza la collaborazione tra Fiorentina e Settignanese. Il Corriere Fiorentino scrive che i viola hanno individuato cinque talenti rossoneri con i quali sono già stati presi accordi per la prossima stagione.

Chi sono questi giocatori? Nell’ordine, Lorenzo Manzini (2010), Lapo Amerini (2012), Lorenzo Cirri (2012), Domenica De Simone (2012) e Diego Bottai (2013).

C’è da dire che la Fiorentina nella Settignanese ha pescato un certo Federico Chiesa che ora è una delle stelle della prima squadra. Senza dimenticarci però il fratello minore Lorenzo, nonché l’attuale Primavera Federico Simonti.