Fiorentina: è fatta per Maleh, ma fino a giugno rimarrà al Venezia

Prende forma il mercato viola, anche per quanto riguarda le entrate. Secondo quando riporta Gianlucadimarzio.com, la Fiorentina ha chiuso per Youssef Maleh, centrocampista classe 1998 del Venezia. I viola verseranno una cifra minima per il giocatore, il cui contratto scade questa estate. Per una questione di rapporti fra i club, tuttavia, Maleh terminerà la stagione in B. Sconfitta la concorrenza di molti club di Serie A, che volevano aggiudicarsi il centrocampista nel giro della nazionale Under21, in scadenza a giugno coi lagunari.

