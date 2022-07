Fiorentina e Galatasaray un intreccio che non è casuale

Il 30 luglio prossimo, la Fiorentina affronterà in amichevole il Galatasaray, un impegno di un certo rilievo che servirà per preparare un avvio di stagione che sarà impegnativo, ma non solo.

Non è probabilmente casuale l’intreccio che si è creato coi turchi anche in tema mercato. Il riferimento è al difensore viola Nastasic, sul conto del quale sono state chieste garanzie fisiche dopo gli infortuni che hanno complicato la scorsa stagione.

Quella potrebbe essere sia l’occasione per mettere in vetrina il difensore serbo, che per definire il passaggio dell’ex Schalke 04 ad Istanbul.