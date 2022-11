Fiorentina e il mercato: I nomi ‘giusti’ e altri due fronti da monitorare con attenzione

In attesa della partenza ufficiale del mercato, già vi sono contatti tra società. Per quanto riguarda la Fiorentina, i nomi ’giusti’, secondo La Nazione, per ora sono soprattutto due: Sabiri (Sampdoria) e Pereyra (Udinese).

Ma ci sono anche altri due fronti da monitorare con attenzione. Il primo porta a Bologna (Dominguez in entrata, Maleh e Zurkowski in uscita). Il secondo vedrà la Fiorentina al tavolo dell’Atalanta per valutare lo ’strappo’ con il portiere Gollini e il prestito (secco) di Boga che servirebbe per rinforzare il comparto degli attaccanti esterni.