Fiorentina e il programma di oggi: tra giorno libero; Primavera e le ragazze di Cincotta

Domenica di riposo per la Fiorentina di mister Prandelli. I giocatori viola riprenderanno gli allenamenti nella giornata di domani. Tra poco però scenderà in campo la Fiorentina Femminile, di scena al Bozzi alle 12:30 contro il Napoli. Mister Cincotta, che ha parlato ieri, non ha dato buone notizie, la Fiorentina è ancora in emergenza tra positive e infortunate, ma ha scosso l’ambiente chiedendo una reazione. Il mese di febbraio si prospetta davvero intenso, tra Serie A, Coppa Italia e sorteggi di Champions League.

Alle 15 invece toccherà ai ragazzi di Aquilani. Battute le milanesi (Inter in campionato, Milan in Coppa), la Fiorentina Primavera è attesa dal derby in casa dell’Empoli, reduce da un grande successo contro il Genoa. La gara è il recupero della quinta giornata, rinviata ai tempi a causa di un focolaio Covid fra gli azzurri. La zona playoff, per i ragazzi di Aquilani, dista solo due punti, e un successo sarebbe fondamentale per continuare a sognare.