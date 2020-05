Fiorentina e Inter, il canale aperto. I nomi dei giocatori sul tavolo dei viola e dei nerazzurri

Fiorentina e Inter: due società che hanno già intrattenuto rapporti tra di loro e che saranno chiamati a risentirsi nelle prossime settimane. Sicuramente si parlerà del futuro di Federico Chiesa tra questi due club. Lo scrive Tuttosport in edicola stamani. E sul tavolo finiranno anche altri nomi come Nainggolan, qualora il Ninja non resti a Cagliari, Dalbert, già in prestito a Firenze e pura Gagliardini, giocatore che piace ai gigliati.