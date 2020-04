Fiorentina e Inter, venitevi incontro! Una situazione che va bene a tutti solo se rimane così com’è

Uno in prestito secco, l’altro con diritto di riscatto. Stiamo parlando di Dalbert e Biraghi, colleghi di ruolo e fili conduttori tra Fiorentina e Inter in tema di mercato. Una formula, questa, che in estate fu l’unica percorribile ma che adesso potrebbe essere ribaltata. Da una parte infatti c’è un giocatore, Biraghi, che sogna di vestire la maglia nerazzurra e che all’Inter farebbe comodo in quanto prodotto del vivaio, anche se non come titolare. Dall’altra c’è Dalbert, che a Milano certamente non troverebbe spazio e che invece la Fiorentina terrebbe volentieri. Pur non essendo un fenomeno, infatti, il brasiliano costituisce una risorsa importante in un ruolo carente come quello dell’esterno sinistro. Ne deriva dunque che Fiorentina e Inter si metteranno a tavolino, e cercheranno di venirsi incontro. I nerazzurri potrebbero riscattare Biraghi, e trovare un accordo con la Fiorentina per lascarle Dalbert, che dunque tornerebbe a Milano solo virtualmente, per qualche istante. A nessuno d’altronde gioverebbe la situazione inversa, soprattutto all’Inter che non trarrebbe alcun beneficio dal rientro di Dalbert. Biraghi, invece, probabilmente si ritroverebbe di nuovo titolare nella Fiorentina, ma il legame con i tifosi si è rotto da un pezzo e lui stesso desidera più di ogni altra cosa giocare nell’Inter. Cosa fare per rendere tutti felici dunque è abbastanza ovvio, sperando che Fiorentina e Inter sappiano stringersi la mano senza fare capricci.