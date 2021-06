Fiorentina e Italiano al lavoro per il futuro: Gonzalez è solo il primo pezzo del menù

Non è ancora ufficialmente il tecnico della Fiorentina, ma Vincenzo Italiano si sta già muovendo come se lo fosse. In questi giorni stanno andando in scena dei lunghissimi summit con la dirigenza viola, allo scopo di progettare la sessione di calciomercato e di conseguenza la Viola che verrà. Va deciso chi rimarrà e chi se ne andrà, ma anche chi verrà valutato dallo stesso allenatore nel ritiro di Moena che prenderà il via ormai tra poco più di due settimane. L’acquisto di Nico Gonzalez è un regalo che Italiano ha trovato al suo arrivo a Firenze, ma è solo un piccolo pezzo del menù che allenatore e società stanno concordando nelle ultime ore. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.