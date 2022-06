Fiorentina e Italiano, avanti insieme. Pronti adeguamento e prolungamento di contratto

Arriva un importante aggiornamento sul futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Spot, tra il tecnico viola e la società di Rocco Commisso c’è la volontà di riconoscere un adeguamento del contratto al tecnico dopo l’ottima prima stagione in riva all’Arno.

E non finisce qua, perché le parti sarebbero in contatto per prolungare l’attuale accordo, oggi in scadenza nel 2023 con opzione a favore della Fiorentina per un’altra stagione. Torna dunque il sereno fra la società e Italiano dopo i rumors di qualche settimana fa.