Fiorentina e Juventus: Dialogo bloccato. E con queste contropartite non si può ingolosire Commisso…

Il futuro di Federico Chiesa è ancora in alto mare. La Fiorentina potrebbe essere anche disposta a cederlo a due condizioni: che sia lui a chiedere di andarsene e che i potenziali acquirenti si presentino a Firenze con tanti soldi e senza contropartite tecniche.

Particolari questi che, si legge su Tuttosport, stanno bloccando qualsiasi dialogo con la Juventus. I bianconeri stanno cercando di piazzare Romero e sperano che Commisso possa aprire la porta ad un discorso non solo economico ma anche tecnico. Difficile, per non dire impossibile, che si possa ingolosire il club viola con questo tipo di contropartite.