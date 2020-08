Fiorentina e le nuove maglie: Prima l’errore della Kappa, poi quello di un corriere. Due beffe in pochi giorni

La Fiorentina ci teneva a presentare le nuove maglie a dovere. La prima e la seconda maglia dovevano uscire assieme, mentre per la terza si doveva attendere qualche giorno in più.

Sta di fatto però che il club viola è rimasto beffato due volte. Nella prima circostanza a causa di un errore interno alla Kappa (nuovo sponsor tecnico della squadra), perché qualcuno ha pubblicato sullo store del marchio la versione ‘replica’ della divisa viola (quella casalinga per intendersi). Con la terza divisa c’è stato il bis. Un corriere ha consegnato a due catene di negozi sportivi in anticipo il materiale, ed che la maglia dedicata alla Repubblica Fiorentina è finita in esposizione con diverse ore d’anticipo rispetto al lancio. Quando è stata chiesta la rimozione, ormai il ‘danno’ era già stato fatto.

Al di là di queste curiosità, restano i pareri sulle nuove tenute da gioco. A tal proposito sul nostro profilo Instagram abbiamo lanciato un sondaggio sulla terza maglia che sta raccogliendo molti consensi (piace all’87% dei votanti)