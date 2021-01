Fiorentina e Marsiglia cercano l’accordo per il trasferimento di Lirola, addio vicino: le cifre e i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com sarebbe a un passo l’addio di Pol Lirola alla Fiorentina. Nelle ultime ore si sarebbe concretizzato l’interesse del Marsiglia per lo spagnolo e la società francese starebbe cercando l’accordo definitivo con i dirigenti viola. L’affare si potrebbe concretizzare con la formula del prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Prestito che sarà semestrale e non di 18 mesi come inizialmente richiesto dai francesi. Possibile fumata bianca nelle prossime ore.

0 0 vote Article Rating