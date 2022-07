Fiorentina e Milenkovic verso il bis senza proposte all’altezza. Le due strade per la sua sostituzione restano aperte

Se sul piatto non dovesse esserci una proposta all’altezza (intorno ai 15 milioni di euro), la Fiorentina e Milenkovic non avranno problemi a riparlare di futuro e puntare a una soluzione stile quella realizzata un anno fa. E’ quello che riporta in merito stamani La Nazione.

Attenzione comunque ai nomi dei possibili candidati all’eredità lasciata dal serbo. Sempre sul giornale fiorentino si legge che sono aperte le strade che portano a Le Normand (Real Sociedad) e Kumbulla (Roma) ma che entrambe risultano – per ragioni diverse – piuttosto complicate. Non si escludono dunque possibili sorprese all’orizzonte.