Fiorentina e Napoli ci avevano provato per un giovane talento italoamericano: ecco quanto avevano offerto per lui

Fiorentina e Napoli ci avevano provato seriamente nella finestra di mercato conclusa qualche settimana fa per Gianluca Busio, centrocampista statunitense classe 2000 con passaporto italiano. Il giovane gioca in MLS allo Sporting Kansas City che per lui chiedeva 5 milioni. L’offerta dei viola però si è fermata a 4 milioni, mentre i partenopei ne avevano messi sul piatto 3, così il ragazzo è rimasto (per ora) in America. Sul calciatore ora ci sarebbe anche il Barcellona. A riportarlo è il sito calciomercato.it

0 0 vote Article Rating