Fiorentina, e ora manca la risposta di mister ottanta milioni

Chissà cosa passa per la testa di mister ottanta milioni di euro, al secolo Federico Chiesa? E’ questa la domanda che si fanno molti tifosi della Fiorentina, ma anche lo stesso Rocco Commisso, il quale vorrebbe mettere la parola fine alla vicenda che riguarda il giocatore e che ormai si trascina da quasi un anno.

I termini della faccenda sono chiari da tempo: il club viola l’anno scorso ha bloccato la sua cessione. Le parti si sono risentite più volte in questi mesi e sul tavolo c’erano un po’ tutte le opzioni: dal rinnovo alla cessione. Sì, anche la cessione, ma solo a determinate condizioni; in primo luogo relative alla volontà del ragazzo (“Deve essere lui a chiedere di andarsene”). In secondo luogo invece da parte della società: chi lo vuole deve fare un’offerta ritenuta congrua. E qui ritorniamo agli ottanta milioni di cui abbiamo già parlato.

Manca di conoscere una parte importante: che cosa ha intenzione di fare Chiesa in futuro? Aspettiamo fiduciosi un segnale.