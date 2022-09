Fiorentina e Prato approfittato di Coverciano per fare allenamento congiunto: ancora brutte notizie per Milenkovic

Allenamento per i reduci del gruppo viola, senza i nazionali e per l’occasione di scena a Coverciano sui campi della Nazionale. Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina e il Prato ne hanno approfittato per allenarsi congiuntamente e per una partitella: per Italiano tridente formato da Ikoné, Cabral e Saponara.

Niente da fare ancora invece per Nikola Milenkovic, che ha continuato ad allenarsi a parte: la speranza che il serbo possa riuscire ad aggregarsi al resto del gruppo si allontana un po’, soprattutto in vista della ripresa del campionato, tra una settimana a Bergamo.