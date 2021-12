Fiorentina e Roma alle battute finali per il trasferimento di Borja Mayoral in viola. Mancano solo gli ultimi dettagli da limare col Real Madrid

La Fiorentina è già al lavoro per regalare a mister Italiano i tasselli del puzzle che mancano alla sua squadra. Il nome di Borja Mayoral rimbalza in orbita viola ormai da tempo, ma quel che pare sempre più certo è l’addio dello spagnolo ai colori giallorossi.

Secondo quanto scrive il giornalista Nicolò Schira, la trattativa tra Roma e Fiorentina sarebbe alle battute finali. L’attaccante classe ’97 lascerà la capitale già a gennaio, e la società gigliata starebbe definendo gli ultimi dettagli con il Real Madrid, società che detiene il controllo del cartellino del calciatore.

Borja #Mayoral to #Fiorentina is at the final stage. The spanish striker will leave #ASRoma in January and Viola are in advanced talks to close the agreement with #RealMadrid. Last details about the formula of the deal. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 1, 2021